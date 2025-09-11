Видео
Главная Одесса УЗ запустила дополнительные поезда в Одессу — какой маршрут

УЗ запустила дополнительные поезда в Одессу — какой маршрут

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:54
Дополнительные поезда Львов - Одесса и Киев - Львов осенью 2025 года
Поезд на вокзале в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярных направлениях осенью. Поезда будут курсировать между Львовом, Одессой и Киевом в сентябре. Билеты доступны в купейных вагонах с сидячими местами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Читайте также:

Новые маршруты

УЗ сообщила о дополнительных рейсах на осенний период. Поезд №168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы 14 и 21 сентября. Также назначены поезда №243/244 Киев — Львов с отправлением 14, 19, 20, 21, 26 и 27 сентября, а №289/290 Киев — Львов — 28 сентября.

Вагоны будут купейные, но с сидячими местами. Нечетные номера мест расположены возле окна, четные — ближе к проходу. Пассажирам советуют заранее покупать билеты, поскольку эти дополнительные поезда пользуются высоким спросом.

Напомним, мы писали о том, сколько стоит билет в Варшаву из Киева. Также мы сообщали о том, как вернуть билет на поезд в зарубежные города.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
