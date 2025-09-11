Відео
Головна Одеса УЗ запустила додаткові поїзди до Одеси — який маршрут

УЗ запустила додаткові поїзди до Одеси — який маршрут

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:54
Додаткові поїзди Львів — Одеса та Київ — Львів восени 2025 року
Потяг на вокзалі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на популярних напрямках восени. Поїзди курсуватимуть між Львовом, Одесою та Києвом у вересні. Квитки доступні у купейних вагонах із сидячими місцями.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Читайте також:

Нові маршрути

УЗ повідомила про додаткові рейси на осінній період. Потяг №168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси 14 та 21 вересня. Також призначено поїзди №243/244 Київ — Львів із відправленням 14, 19, 20, 21, 26 та 27 вересня, а №289/290 Київ — Львів — 28 вересня.

Вагони будуть купейні, але із сидячими місцями. Непарні номери місць розташовані біля вікна, парні — ближче до проходу. Пасажирам радять заздалегідь купувати квитки, оскільки ці додаткові поїзди користуються високим попитом.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштує квиток до Варшави з Києва. Також ми повідомляли про те, як повернути квиток на потяг до закордонних міст.

Київ Одеса подорож Львів поїзди Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
