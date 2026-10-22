Мобилизованные в одном из одесских ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Одесской области в ходе проверки районного территориального центра комплектования были выявлены ненадлежащие условия пребывания мобилизованных. Люди спали на старых кроватях, часть из которых была без матрасов, а в подвалах — на бетонном полу. Также проверили казармы роты охраны и хранилища военного снаряжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Результаты проверки

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца провели мониторинговый визит в Белгород-Днестровский районный ТЦК и СП в Одесской области.

По его итогам выявлен ряд нарушений, касающихся условий пребывания мобилизованных. По словам омбудсмена, часть людей находилась в подвальных помещениях с бетонным полом. Они спали на старых кроватях, на некоторых не было матрасов, а вместо надлежащего постельного белья использовали старые простыни. Отверстия возле вентиляционных конструкций в стенах были заткнуты подушками.

Неудовлетворительным было и санитарное состояние туалетов. Особое внимание представителей омбудсмена привлекли металлические решетки на дверях помещений, где находились мобилизованные. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эти обстоятельства требуют тщательной проверки.

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"Люди, которые встают на защиту Украины, заслуживают уважения, адекватных условий пребывания и нормального питания. Это не привилегии, а базовая обязанность государства", — написал Лубинец.

Условия в Белгород-Днестровском ТЦК. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Условия в казармах

Не лучше была ситуация и в казармах роты охраны. В комнатах было тесно, стояли двухъярусные кровати, а вместо тумбочек использовали картонные коробки. На территории ТЦК также обнаружили алкоголь в пластиковых емкостях. Кроме того, каски и бронежилеты хранились в открытом гараже без дверей, среди старой мебели и других вещей.

Омбудсмен обратил внимание, что надлежащие условия пребывания и хранения снаряжения важны для безопасности и достойного отношения к людям, проходящим процедуры мобилизации.

"Увиденное разрушает любые стереотипы о том, как должно быть. Ожидания и реальность здесь разделяет красная пестрая лента", — добавил омбудсмен.

Что будет дальше

По результатам мониторингового визита Дмитрий Лубинец готовит акты реагирования. Они должны помочь добиться устранения выявленных нарушений и проверки действий ответственных должностных лиц. Омбудсмен также заявил о необходимости системных изменений в подходах к мобилизации. Он ожидает от Главнокомандующего ВСУ конкретных решений, которые будут работать на практике.

Лубинец подчеркнул, что мобилизованные имеют право на достойное отношение независимо от того, на каком этапе мобилизационных процедур они находятся.

"Мне очень неприятно, что я вынужден объяснять элементарные вещи взрослым людям, но мобилизованные — это не люди второго сорта. То, что человек подлежит мобилизации или уже проходит соответствующие процедуры, не лишает его права на достойное отношение", — отметил Лубинец.

Нападения на ТЦК

В Одесской области зафиксировали два нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования. В одном случае мужчина ранил военного ножом в шею во время проверки документов в Таировской общине. После нападения в Одесском районе пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. В другом случае группа людей забросала камнями здание районного ТЦК в Пересыпском районе Одессы.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство. По второму инциденту двух наиболее активных участников задержали и доставили в отдел полиции. Дело расследуется по статье о хулиганстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства обоих происшествий.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчины во время мобилизационных мероприятий. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили слезоточивое средство, избивали в служебном автомобиле и отвезли в территориальный центр для прохождения ВЛК.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к тюремному заключению за пытки и незаконное лишение свободы мужчин во время мобилизационных мероприятий. Суд установил два эпизода, в ходе которых людей без законных оснований силой сажали в служебный микроавтобус и везли в территориальный центр комплектования. Одного из пострадавших по дороге избивали и запугивали.