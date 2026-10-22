Мобілізовані в одному з одеських ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Одеській області під час перевірки районного територіального центру комплектування виявили неналежні умови перебування мобілізованих. Люди спали на старих ліжках, частина з яких була без матраців, а в підвалах — на бетонній підлозі. Також перевірили казарми роти охорони та зберігання військового спорядження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Результати перевірки

Представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця провели моніторинговий візит до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині.

За його результатами виявили низку порушень, які стосуються умов перебування мобілізованих. За словами омбудсмана, частина людей перебувала в підвальних приміщеннях із бетонною підлогою. Вони спали на старих ліжках, на деяких не було матраців, а замість належних постільних речей використовували старі простирадла. Отвори біля вентиляційних конструкцій у стінах були заткнуті подушками.

Незадовільним був і санітарний стан туалетів. Окрему увагу представників омбудсмана привернули металеві ґрати на дверях приміщень, де перебували мобілізовані. Дмитро Лубінець наголосив, що ці обставини потребують ретельної перевірки.

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"Люди, які стають на захист України, заслуговують на повагу, адекватні умови перебування та нормальне харчування. Це не привілеї, а базовий обов’язок держави", — написав Лубінець.

Умови в Білгород-Дністровському ТЦК. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Умови в казармах

Не кращою була ситуація і в казармах роти охорони. У кімнатах було тісно, стояли двоярусні ліжка, а замість тумбочок використовували картонні коробки. На території ТЦК також виявили алкоголь у пластикових ємностях. Крім того, каски та бронежилети зберігалися у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та інших речей.

Омбудсман звернув увагу, що належні умови перебування та зберігання спорядження важливі для безпеки й гідного ставлення до людей, які проходять процедури мобілізації.

"Побачене руйнує будь-які стереотипи про те, як має бути. Очікування та реальність тут розділяє червона строката стрічка", — додав омбудсмен.

Що буде далі

За результатами моніторингового візиту Дмитро Лубінець готує акти реагування. Вони мають допомогти домогтися усунення виявлених порушень і перевірки дій відповідальних посадовців. Омбудсман також заявив про необхідність системних змін у підходах до мобілізації. Він очікує від Головнокомандувача ЗСУ конкретних рішень, які працюватимуть на практиці.

Лубінець наголосив, що мобілізовані мають право на гідне ставлення незалежно від того, на якому етапі мобілізаційних процедур вони перебувають.

"Мені дуже неприємно, що я маю пояснювати елементарні речі дорослим людям, але мобілізовані — це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення", — зауважив Лубінець.

Напади на ТЦК

На Одещині зафіксували два напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування. В одному випадку чоловік поранив військового ножем у шию під час перевірки документів у Таїровській громаді. Після нападу в Одеському районі потерпілого госпіталізували, а підозрюваного затримали. В іншому — група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК у Пересипському районі Одеси.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. За другий інцидент двох найактивніших учасників затримали та доставили до відділу поліції. Справу розслідують за статтею про хуліганство. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох подій.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до ув'язнення за катування та незаконне позбавлення волі чоловіка під час мобілізаційних заходів. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували сльозогінний засіб, били у службовому автомобілі та повезли до територіального центру для проходження ВЛК.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили за катування та незаконне позбавлення волі чоловіків під час мобілізаційних заходів. Суд встановив два епізоди, під час яких людей без законних підстав силоміць саджали до службового мікроавтобуса та везли до територіального центру комплектування. Одного з потерпілих дорогою били й залякували.