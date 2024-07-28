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Уже неэффективны — Дмитрий Плетенчук о российских ракетах "Калибр"

28 июля 2024 14:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Эффективность ракет "Калибр" под сомнением: Плетенчук
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Facebook/Taclbery
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские военные подробно изучили российские крылатые ракеты "Калибр" и нашли успешные способы их сбивать. Показатель уничтожения этих боеприпасов иногда доходит до ста процентов.

Об этом в воскресенье, 28 июля, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Показатель сбивания этих ракет иногда доходит до 100% при их применении отдельно от других видов вооружения", — сказал военный.

Однако, по словам Дмитрия Плетенчука, чтобы обойти эту эффективность, российские силы обычно используют "Калибры" в комбинированных атаках.

"Обычно враг использует эти ракеты в комбинированных атаках, чтобы перегрузить систему ПВО", — сказал военный.

Плетенчук также отметил, что технические характеристики ракет "Калибр", которые заявляли россияне до начала их боевого применения, не отвечают реальным показателям. Украинские военные за период полномасштабного вторжения уже подробно изучили эти ракеты и нашли эффективные способы противодействия им.

Напомним, по состоянию на сегодня, 28 июля, в акватории Черного моря дежурит снаряженный ракетоноситель, поэтому угроза ракетных обстрелов чрезвычайно высока. Российский флот и дальше продолжает маневрировать в морях, тем самым пытаясь обезопасить свои корабли от поражений.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы калибры Дмитрий Плетенчук ракетоноситель

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