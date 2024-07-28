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Уже неефективні — Дмитро Плетенчук про російські ракети "Калібр"

28 липня 2024 14:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ефективність ракет "Калібр" під сумнівом: Плетенчук
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Facebook/Taclbery
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські військові детально вивчили російські крилаті ракети "Калібр" і знайшли успішні способи їх збивати. Показник збиття цих боєприпасів іноді доходить до ста відсотків.  

Про це в неділю, 28 липня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Показник збиття цих ракет іноді доходить до 100% під час їх застосування окремо від інших видів озброєння", — сказав військовий. 

Однак, за словами Дмитра Плетенчука, щоб обійти цю ефективність, російські сили зазвичай використовують "Калібри" в комбінованих атаках.

"Зазвичай ворог використовує ці ракети в комбінованих атаках, щоб перевантажити систему ППО", — сказав військовий.

Плетенчук також зазначив, що технічні характеристики ракет "Калібр", які заявляли росіяни до початку їх бойового застосування, не відповідають реальним показникам. Українські військові за період повномасштабного вторгнення вже детально вивчили ці ракети та знайшли ефективні способи протидії їм.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 28 липня, в акваторії Чорного моря чергує споряджений ракетоносій, тож загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока. Російський флот і надалі продовжує маневрувати у морях, тим самим намагаючись убезпечити свої кораблі від уражень.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси калібри Дмитро Плетенчук ракетоносій

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