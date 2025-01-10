В Кишиневе людей эвакуировали из аэропорта, подробности

В аэропорту Кишинева сработала тревога. Фото: Moldova Liberă

В международном аэропорту столицы Молдовы Кишинева прозвучал сигнал тревоги. Как оказалось, сработала пожарная сигнализация.

Об этом сообщает издание Moldova Liberă.

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Что случилось

После сигнала тревоги всех людей эвакуировали из зоны вылета. Их разместили в автобусах. По данным местных СМИ, авиарейсы приостановили. На месте работают специальные службы.

Как сообщили в службе чрезвычайных ситуаций, в аэропорту сработала пожарная сигнализация. На место выехали три команды спасателей. Но после осмотра огня не обнаружили.

Из-за инцидента рейсы задерживаются на 15 минут.

Напомним, Украина обсудила с Молдовой риски, связанные с прекращением транзита газа. Также мы рассказывали, что происходит в энергетической системе Молдовы.