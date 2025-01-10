В Кишиневе людей эвакуировали из аэропорта, подробности

В аэропорту Кишинева сработала тревога — что известно
В международном аэропорту столицы Молдовы Кишинева прозвучал сигнал тревоги. Как оказалось, сработала пожарная сигнализация.
Об этом сообщает издание Moldova Liberă.
Что случилось
После сигнала тревоги всех людей эвакуировали из зоны вылета. Их разместили в автобусах. По данным местных СМИ, авиарейсы приостановили. На месте работают специальные службы.
Как сообщили в службе чрезвычайных ситуаций, в аэропорту сработала пожарная сигнализация. На место выехали три команды спасателей. Но после осмотра огня не обнаружили.
Из-за инцидента рейсы задерживаются на 15 минут.
Напомним, Украина обсудила с Молдовой риски, связанные с прекращением транзита газа. Также мы рассказывали, что происходит в энергетической системе Молдовы.
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