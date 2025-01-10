У Кишиневі людей евакуювали з аеропорту, подробиці

В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо
У міжнародному аеропорту столиці Молдови Кишинева пролунав сигнал тривоги. Як виявилося, спрацювала пожежна сигналізація.
Про це повідомляє видання Moldova Liberă.
Що трапилось
Після сигналу тривоги всіх людей евакуювали із зони вильоту. Їх розмістили в автобусах. За даними місцевих ЗМІ, авіарейси призупинили. На місці працюють спеціальні служби.
Як повідомили у службі надзвичайних ситуацій, в аеропорту спрацювала пожежна сигналізація. На місце виїхали три команди рятувальників. Але після огляду вогню не виявили.
Через інцидент рейси затримуються на 15 хвилин.
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