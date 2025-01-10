У Кишиневі людей евакуювали з аеропорту, подробиці

В аеропорту Кишинева спрацювала тривога. Фото: Moldova Liberă

У міжнародному аеропорту столиці Молдови Кишинева пролунав сигнал тривоги. Як виявилося, спрацювала пожежна сигналізація.

Про це повідомляє видання Moldova Liberă.

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Що трапилось

Після сигналу тривоги всіх людей евакуювали із зони вильоту. Їх розмістили в автобусах. За даними місцевих ЗМІ, авіарейси призупинили. На місці працюють спеціальні служби.

Як повідомили у службі надзвичайних ситуацій, в аеропорту спрацювала пожежна сигналізація. На місце виїхали три команди рятувальників. Але після огляду вогню не виявили.

Через інцидент рейси затримуються на 15 хвилин.

Нагадаємо, Україна обговорила з Молдовою ризики, пов'язані з припиненням транзиту газу. Також ми розповідали, що відбувається в енергетичній системі Молдови.