Обрушение здания в Балте: что известно о чрезвычайном происшествии

Момент обрушения здания. Фото: скриншот из видео

В городе Балта Одесской области произошло обрушение части здания бывшей швейной фабрики. Здание уже давно не использовалось. На месте работают спасатели, полицейские и коммунальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Балтийской территориальной общины Сергея Мазура.

Обрушение здания

По информации мэра, чрезвычайное происшествие произошло 16 июля на территории частной швейной фабрики, которая давно не работает. Сразу после поступления сообщения на место прибыли подразделения ГСЧС, сотрудники полиции и представители коммунальных служб.

Работа спасателей

Спасатели обследуют территорию и устанавливают причины обрушения. В ГСЧС уточнили, что речь идет о частичном обрушении трехэтажного здания, которое не эксплуатируется. Информация об обстоятельствах происшествия пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к опасному участку до завершения работы специалистов.

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Что известно о фабрике

Отметим, что, вероятно, речь идет о Балтской швейной фабрике — одном из старейших предприятий легкой промышленности на севере Одесской области. Предприятие было основано в 1927 году, поэтому в 2026 году ему исполнилось 99 лет. Сначала на фабрике вручную изготавливали ватные и льняные изделия, а впоследствии предприятие стало государственной швейной фабрикой. С годами производство модернизировали, а ассортимент продукции расширили. В разные периоды здесь, в частности, шили парадные костюмы для военнослужащих.

В своё время фабрика была одним из крупнейших работодателей в Балте. По данным предприятия, она производила более 14 тысяч швейных изделий ежемесячно, а также выполняла заказы для известных брендов из Великобритании, Германии, Франции, Италии и других стран.

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