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В части Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов

17 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В части Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
Газовая плита. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 17 августа, в части Одессы отключили газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

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"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего и низкого давления по адресу: пер. Шампанский, 9 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 17.08.2023г. будет отключено газоснабжение", — говорится в сообщении.

Где не будет газа

Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам.

Отключение газа в Киеве. Фото: скриншот
Отключение газа в Киеве. Фото: скриншот

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В Украине снова ввели обязательную поверку газовых счетчиков. Это вызвало у многих вопрос, вернут ли старое устройство после поверки, и в каких случаях ожидается установка нового счетчика.

В Украине осенью вместе с началом нового отопительного сезона ожидаются некоторые изменения в вопросе назначения жилищных субсидий. В частности, поскольку увеличатся суммы в коммунальных платежках, соответственно, возрастет и размер пособия на их оплату.

В Украине поднялись цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В целом с июля прошлого года по июль текущего — цены подскочили на 14,7%.

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