В части Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов

Газовая плита. Фото: google

Сегодня, 17 августа, в части Одессы отключили газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

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"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего и низкого давления по адресу: пер. Шампанский, 9 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 17.08.2023г. будет отключено газоснабжение", — говорится в сообщении.

Где не будет газа

Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам.

Отключение газа в Киеве. Фото: скриншот

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