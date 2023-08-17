В части Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
Сегодня, 17 августа, в части Одессы отключили газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает АО "Одессагаз".
"В связи с выполнением аварийных работ на газопроводе среднего и низкого давления по адресу: пер. Шампанский, 9 на срок выполнения работ с 9:00 до 18:00 17.08.2023г. будет отключено газоснабжение", — говорится в сообщении.
Где не будет газа
Отключение коснется как жилых домов, так и котельных. В общей сложности поставки временно не будут по семи адресам.
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