В частині Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес
Сьогодні, 17 серпня, в частині Одеси відключили газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.
Про це повідомляє АТ "Одесагаз".
"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього та низького тиску за адресою: пров. Шампанський, 9 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 17.08.2023р. буде відключене газопостачання", — йдеться в повідомленні.
Де не буде газу
Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами.
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