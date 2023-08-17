В частині Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес

Газова плита. Фото: google

Сьогодні, 17 серпня, в частині Одеси відключили газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

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"У зв'язку з виконанням аварійних робіт на газопроводі середнього та низького тиску за адресою: пров. Шампанський, 9 на термін виконання робіт з 9:00 до 18:00 17.08.2023р. буде відключене газопостачання", — йдеться в повідомленні.

Де не буде газу

Відключення торкнеться як житлових будинків, так і котелень. Загалом постачання тимчасово не буде за сімома адресами.

Відключення газу в Одесі. Фото: скриншот

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