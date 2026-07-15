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Главная Одесса В Чёрном море были поражены 20 судов теневого флота РФ

В Чёрном море были поражены 20 судов теневого флота РФ

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 14:33
СБС поразили 20 судов теневого флота России в Чёрном море
Момент перед попаданием в судно. Фото: скриншот из видео

Украина продолжает наносить удары по морской логистике России в Чёрном и Азовском морях. Под атаки попадают суда, обеспечивающие перевозку нефти и поддерживающие оккупационные силы, в частности в Крыму. Новый этап операции стал одним из самых масштабных за последнее время.

Видео новых поражений показали в Силах беспилотных систем, передает Новини.LIVE.

Ночная операция

В Силах беспилотных систем сообщили, что в ходе нового этапа операции украинские морские дроны атаковали 20 российских судов. Среди них — 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир. К выполнению задачи были привлечены подразделения 414, 20, 412 и 427 бригад СБС, 413 отдельный полк "Рейд" и 1 отдельный центр СБС. Военные также обнародовали видео ночных ударов по судам.

Более сотни целей

По данным Сил беспилотных систем, только за период с 6 по 15 июля украинские беспилотники поразили уже 136 российских судов в Черном и Азовском морях. В СБС подчеркивают, что такие операции направлены на ослабление морской логистики России и затруднение снабжения оккупационных сил.

"Флот РФ, находящийся под санкциями, используется для обхода международных санкций, транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также обеспечивает поступление средств в российский бюджет, которые направляются на ведение войны против Украины. Его систематическое поражение нарушает логистические цепочки противника и затрудняет функционирование теневой морской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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Поражение судов

Отметим, вчера украинские Военно-морские силы сообщили об уничтожении пограничного сторожевого корабля ФСБ РФ "Изумруд" вблизи Новороссийска. По официальной информации, удар был нанесен морским беспилотным комплексом Sargan-3000. В ВМС ВСУ заявили, что среди экипажа есть погибшие и раненые.

В ВМС также напомнили, что именно "Изумруд" участвовал в нападении на украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Корабль был спущен на воду в 2014 году. Он имел вертолетную площадку, длину 62,5 метра и водоизмещение около 630–750 тонн.

Как сообщали Новини.LIVE, остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, сейчас уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за доминирование в Черном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.

Черное море корабль Силы беспилотных систем ВСУ
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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