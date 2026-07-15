СБС уразили 20 суден тіньового флоту Росії у Чорному морі

Момент перед ураженням судна. Фото: скриншот з відео

Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії в Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. Новий етап операції став одним із наймасштабніших за останній час.

Відео нових уражень показали в Силах безпілотних систем, передає Новини.LIVE.

Нічна операція

У Силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них — 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир. До виконання завдання залучили підрозділи 414, 20, 412 і 427 бригад СБС, 413 окремий полк "Рейд" та 1 окремий центр СБС. Військові також оприлюднили відео нічних ударів по суднах.

Понад сотня цілей

За даними Сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники уразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. У СБС наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення морської логістики Росії та ускладнення забезпечення окупаційних сил.

"Підсанкційний флот РФ використовується для обходу міжнародних санкцій, транспортування нафти та нафтопродуктів, а також забезпечує надходження коштів до російського бюджету, які спрямовуються на ведення війни проти України. Його систематичне ураження порушує логістичні ланцюги противника і ускладнює функціонування тіньової морської інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

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Ураження суден

Зазначимо, вчора українські Військово-морські сили повідомили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ РФ "Ізумруд" поблизу Новоросійська. За офіційною інформацією, удар завдали морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. У ВМС ЗСУ заявили, що серед екіпажу є загиблі та поранені.

У ВМС також нагадали, що саме "Ізумруд" брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Корабель спустили на воду у 2014 році. Він мав вертолітний майданчик, був завдовжки 62,5 метра та мав водотоннажність близько 630–750 тонн.

Як повідомляли Новини.LIVE, острів Зміїний, який став одним із символів українського спротиву, нині вже не перебуває під таким тиском російських військ, як раніше. Водночас у Чорному морі триває боротьба за контроль над логістикою окупантів і їхньою військовою інфраструктурою. Активними залишаються також Кінбурнська коса та тимчасово окупований Крим, де Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.