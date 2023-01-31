В Черном море оккупанты увеличили количество кораблей
По состоянию на 31 января, в акватории Черного моря находятся 12 вражеских кораблей. Однако количество ракетоносителей не изменилось, однако угроза атаки остается высокой.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
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В Черном море находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет около 20 ракет. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль. В Средиземном — 10 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Общий залп — 72 ракеты.
За сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 34 судна, из них 18 судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 31 судно, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Несмотря на то, что у россиян сохраняется значительный дефицит крылатых ракет в Черном море, они готовят новый ракетный террор. Перед этим враг может в очередной раз использовать иранские дроны для разведки.
Обстрелы Украины
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Этой ночью под огнем армии россии были громады на Днепропетровщине, в результате чего повреждены жилые дома.
За 30 января российские оккупационные войска ранили троих гражданских лиц в Донецкой области. Впрочем, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.