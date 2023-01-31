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В Чорному морі окупанти збільшили кількість кораблів

31 січня 2023 10:55
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
В Чорному морі окупанти збільшили кількість кораблів
Загроза обстрілів залишається високою
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Станом на 31 січня, в акваторії Чорного моря перебувають 12 ворожих кораблів. Проте кількість ракетоносіїв не змінилася, однак загроза атаки залишається високою. 

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

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В Чорному морі перебувають три носії  крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає близько 20 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель. В Середземному — 10 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — 72 ракети. 

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 34 судна, з них 18 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 31 судно, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Попри те, що у росіян зберігається значний дефіцит крилатих ракет у Чорному морі, вони все одно готують новий ракетний терор. Перед цим ворог може вчергове використати іранські дрони для розвідки.

Обстріли України 

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Цієї ночі під вогнем армії рф були громади на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

За 30 січня російські окупаційні війська поранили трьох цивільних осіб у Донецькій області. Втім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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