В Черном море подводный ракетоноситель: сколько снаряжено "Калибров"

Подводный ракетоноситель. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство оккупанты вывели подводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 августа.