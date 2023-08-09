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В Чорному морі підводний ракетоносій: скільки споряджено "Калібрів"

9 серпня 2023 10:20
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Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі підводний ракетоносій: скільки споряджено "Калібрів"
Підводний ракетоносій. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування окупанти вивели підводний ракетоносій. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

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