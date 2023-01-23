В Черном море стало меньше ракетоносителей

Одесситов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Сейчас в акватории Черного моря находятся 11 вражеских кораблей, впрочем, ракетоносителей стало меньше. Однако угроза атаки остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 24 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Несмотря на то, что количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня, 23 января, ночь в Одесской области прошла спокойно, без тревог и обстрелов. Однако угроза нанесения кафирами авиационных и ракетных ударов остается высокой. Между тем, громкие звуки в Одесской области имеют объяснения.

Также мы писали, что риторика российских кафиров относительно возможного ядерного удара по Украине за последние месяцы стихла. Этому способствовали ответные меры со стороны Соединенных Штатов Америки и Китая.

Еще сегодня, 23 января, провели совместное совещание руководители ГУР Кирилл Буданов и СБУ Василий Малыш. Они обсудили очередные "сюрпризы" для русских войск. Подробности в материале.