В Чорному морі поменшало ракетоносіїв, втім "Калібрів" все ще понад два десятки
Наразі в акваторії Чорного моря перебувають 11 ворожих кораблів, втім ракетоносіїв стало менше. Однак загроза атаки залишається високою.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
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Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 24 ракети;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;
Попри те що кількість ракетоносіїв в Чорному морі зменшилась, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня ніч в Одеській області пройшла спокійно, без тривог та обстрілів. Проте загроза нанесення окупантами авіаційних і ракетних ударів залишається високою. Тим часом гучні звуки в Одеській області мають пояснення.
Також ми писали, що риторика російських окупантів щодо можливого ядерного удару по Україні за останні місяці стихла. Цьому сприяли відповідні заходи з боку Сполучених Штатів Америки та Китаю.
Ще сьогодні, 23 січня, провели спільну нараду очільники ГУР Кирило Буданов та СБУ Василь Малюк. Вони обговорили чергові "сюрпризи" для російських військ. Деталі в матеріалі.