В Черном море ракетоноситель РФ: сколько "Калибров" на борту

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google

В Черном море находится семь вражеских кораблей. Враг держит на боевом дежурстве один ракетоноситель. Однако ситуация может измениться через несколько часов. Кроме того, как показал опыт этой ночью, враг для обстрелов может использовать ракеты воздушного базирования. Не следует игнорировать сигналы тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 1 ракета;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 16 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 20 июля.