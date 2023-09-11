В Черном море шесть вражеских кораблей: сколько "Калибров"

Военные корабли. Фото: google

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ситуация в акватории меняется достаточно динамично. Оккупантам достаточно всего несколько часов, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 11 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 сентября.

Недавно в ISW рассказали, что на фоне успешного наступления ВСУ россияне вынуждены изменять свою тактику. Следовательно, россияне вносят изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины против российских войск будет продолжаться, несмотря на наступление холодной и влажной погоды. Однако ситуацию на фронте это усложнит.