У Чорному морі шість ворожих кораблів: скільки "Калібрів"

Військові кораблі. Фото: google

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Проте ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Окупантам достатньо лише кілька годин, аби вивести на бойове чергування споряджений ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 ворожі кораблі;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 вересня.

Нещодавно в ISW розповіли, що на тлі успішного наступу ЗСУ росіяни вимушені змінювати свою тактику. Відтак, росіяни вносять зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

Також ми писали, що голова ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України проти російських військ триватиме, попри настання холодної та вологої погоди. Проте ситуацію на фронті це ускладнить.