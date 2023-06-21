В Черном море семь кораблей РФ: сколько ракет наготове

Военные корабли. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Вместе с тем вечером на боевое дежурство оккупанты вывели фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 16 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, армия РФ по меньшей мере дважды направляла ракеты на здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом впервые это произошло в марте 2022 года, а в последний раз — в мае 2023 года. Какова была реакция Буданова — читайте в материале.