У Чорному морі сім кораблів РФ: скільки ракет напоготові

Військові кораблі. Фото: google

В Чорному морі збільшилася кількість ворожих кораблів. Разом з тим ввечері на бойове чергування окупанти вивели фрегат "Адмірал Макаров", споряджений "Калібрами".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 8 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 16 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, армія РФ щонайменше двічі направляла ракети на будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому вперше це сталося у березні 2022 року, а востаннє — у травні 2023 року. Якою була реакція Буданова — читайте в матеріалі.