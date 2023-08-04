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В Черном море увеличилось количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

4 августа 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море увеличилось количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"
Военный корабль в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море РФ развернула крупную корабельную группировку. Кроме того, среди больших десантных кораблей находится и подводный ракетоноситель. Следует отметить, что обнаружение пусков "Калибров" с него достаточно затруднено, так что в случае воздушной тревоги следует быстро пройти до укрытия.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В Черном море находится 15 вражеских кораблей. В Азовском один военный корабль на боевом дежурстве.

"В Черном море по всей вероятности, что готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр", которые готовы к применению", — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 августа.

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