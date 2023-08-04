В Черном море увеличилось количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

Военный корабль в Черном море. Фото: google

В Черном море РФ развернула крупную корабельную группировку. Кроме того, среди больших десантных кораблей находится и подводный ракетоноситель. Следует отметить, что обнаружение пусков "Калибров" с него достаточно затруднено, так что в случае воздушной тревоги следует быстро пройти до укрытия.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В Черном море находится 15 вражеских кораблей. В Азовском один военный корабль на боевом дежурстве.

"В Черном море по всей вероятности, что готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скучен. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр", которые готовы к применению", — отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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