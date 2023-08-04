В Чорному морі збільшилась кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

Військовий корабель в Чорному морі. Фото: google

В Чорному морі РФ розгорнула велике корабельне угруповання. Крім того, серед великих десантних кораблів знаходиться й підводний ракетоносій. Слід зазначити, що виявлення пусків "Калібрів" з нього досить ускладнене, тож у разі повітряної тривоги слід швидко пройти до укриття.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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В Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів. В Азовському один військовий корабель на бойовому чергуванні.

"В Чорному морі цілком ймовірно, що готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр", які готові до застосування", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

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