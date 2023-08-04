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В Чорному морі збільшилась кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

4 серпня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі збільшилась кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
Військовий корабель в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі РФ розгорнула велике корабельне угруповання. Крім того, серед великих десантних кораблів знаходиться й підводний ракетоносій. Слід зазначити, що виявлення пусків "Калібрів" з нього досить ускладнене, тож у разі повітряної тривоги слід швидко пройти до укриття. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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В Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів. В Азовському один військовий корабель на бойовому чергуванні. 

"В Чорному морі цілком ймовірно, що готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр", які готові до застосування", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 серпня.

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