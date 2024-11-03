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В Черном море снова дежурят российские ракетоносители

3 ноября 2024 09:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские корабли с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях
Корабль на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро 3 ноября в Черном море находится российский корабль-носитель ракет "Калибр". Еще один ракетоноситель замечен в Средиземном море.

Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Сколько "Калибров" в море

Сейчас в Черном море находится один снаряженный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". В Средиземном море ракет восемь. В то же время, в Азовском море носители ракет отсутствуют, также там не наблюдаются и другие корабли РФ.

Движение по морю в интересах России не остановилось

Россия активно использует Керченский пролив: за последние сутки через него прошли 12 судов. Пять из них вошли в Черное море, из которых два продолжили свой путь в Босфор. Еще семь судов вошли в Азовское море.

Кроме того, российские военные продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Это затрудняет идентификацию судов и создает опасность навигации.

Напомним, российские оккупанты ночью атаковали Киев ударными беспилотниками, зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе. Также мы сообщали, что Южная Корея может увеличить помощь Украине.

Одесса угроза кораблей Одесская ОГА Одесская область Черное море Новости Одессы

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