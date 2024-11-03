Російські кораблі з "Калібрами" у Чорному та Середземному морях

Корабель на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 3 листопада у Чорному морі перебуває російський корабель-носій ракет "Калібр". Ще один ракетоносій помічений у Середземному морі.

Про це у неділю, 3 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Скільки "Калібрів" у морі

Наразі у Чорному морі знаходиться один споряджений ракетоносій з чотирма "Калібрами". В Середземному морі ракет аж вісім. Водночас в Азовському морі носії ракет відсутні, також там не спостерігаються й інші кораблі РФ.

Рух морем в інтересах Росії не зупинився

Росія активно використовує Керченську протоку: протягом останньої доби через неї пройшли 12 суден. П'ять із них увійшли до Чорного моря, з яких два продовжили свій шлях до Босфору. Ще сім суден зайшли в Азовське море.

Окрім цього, російські військові продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це ускладнює ідентифікацію суден і створює небезпеку для навігації.

Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували Київ ударними безпілотниками, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі. Також ми повідомляли, що Південна Корея може збільшити допомогу Україні.