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В Черном море ВСУ подвели самолет РФ: подробности и видео от ГУР

23 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море ВСУ подвели самолет РФ: подробности и видео от ГУР
Катера в Черном море. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море вблизи острова Змеиный ВСУ удалось подбить вражеский самолет. Удачный выстрел произвели из украинского боевого катера.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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"Самолет кафиров попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" ― никакого вреда украинским военным нанесено не было", — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие не только защитились, но и ответили вражескому самолету. Ракета, выпущенная с украинского боевого катера, повлекла повреждение российскому борту, и тот был вынужден отступить, ища ближайший аэродром.

Напомним, российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел на одну из украинских авиабаз и сдался ВСУ. В скором времени он пополнит состав Сил обороны Украины.

Отметим, в сети показали, как украинские военные уничтожили российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

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