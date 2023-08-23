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В Чорному морі ЗСУ підбили літак РФ: подробиці та відео від ГУР

23 серпня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі ЗСУ підбили літак РФ: подробиці та відео від ГУР
Катери в Чорному морі. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі поблизу острова Зміїний ЗСУ вдалось підбити ворожий літак. Вдалий постріл здійснили з українського бойового катера.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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"Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" ― жодної шкоди українським військовим завдано не було", — йдеться в повідомленні. 

Українські військовослужбовці не лише захистилися, а й відповіли ворожому літаку. Ракета, випущена з українського бойового катера, спричинила пошкодження російському борту, і той був вимушений відступити, шукаючи найближчий аеродром.

Нагадаємо, російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.

Зазначимо, у мережі показали, як українські військові знищили російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" в районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.

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