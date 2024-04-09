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Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов

9 апреля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов
Отключение воды у потребителей. Фото: Галка
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 9 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть среди дня, а остальным — около 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Ак. Вернандского, 80–123;
  • 10 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 11 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 12 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 13 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 14 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 15 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 16 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 17 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • 18 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
  • просп. Ак. Глушко, 16–24;
  • Ак. Королева, 22–70;
  • Ильфа и Петрова, 9–19;
  • Костанди, 166,174,187,189,199,201,199а;
  • Левитана, 88–145.

Воды не будет до 20:00

  • район Слободка — все дома.

Воды не будет до 14.30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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