Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов
Сегодня, 9 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть среди дня, а остальным — около 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Ак. Вернандского, 80–123;
- 10 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 11 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 12 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 13 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 14 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 15 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 16 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 17 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- 18 Линия Люстдорфской дороги — все дома;
- просп. Ак. Глушко, 16–24;
- Ак. Королева, 22–70;
- Ильфа и Петрова, 9–19;
- Костанди, 166,174,187,189,199,201,199а;
- Левитана, 88–145.
Воды не будет до 20:00
- район Слободка — все дома.
Воды не будет до 14.30.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что группа Нафтогаз полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.
Читайте Новини.LIVE!