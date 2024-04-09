Кто из одесситов сегодня останется без воды — список адресов

Отключение воды у потребителей. Фото: Галка

Сегодня, 9 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть среди дня, а остальным — около 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Ак. Вернандского, 80–123;

10 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

11 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

12 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

13 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

14 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

15 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

16 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

17 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

18 Линия Люстдорфской дороги — все дома;

просп. Ак. Глушко, 16–24;

Ак. Королева, 22–70;

Ильфа и Петрова, 9–19;

Костанди, 166,174,187,189,199,201,199а;

Левитана, 88–145.

Воды не будет до 20:00

район Слободка — все дома.

Воды не будет до 14.30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



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