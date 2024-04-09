Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — перелік адрес

Відключення води у споживачів. Фото: Галка

Сьогодні, 9 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води. Водопостачання частині містян планують повернути серед дня, а решті — близько 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Ак. Вернандського, 80 — 123;

10 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

11 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

12 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

13 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

14 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

15 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

16 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

17 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

18 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;

просп. Ак. Глушка, 16 — 24;

Ак. Корольова, 22 — 70;

Ільфа і Петрова, 9 — 19;

Костанді, 166,174,187,189,199,201,199а;

Левітана, 88 — 145.

Води не буде до 20:00

район Слобідка — усі будинки.

Води не буде до 14:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



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