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Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — перелік адрес

9 квітня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — перелік адрес
Відключення води у споживачів. Фото: Галка
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 9 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води. Водопостачання частині містян планують повернути серед дня, а решті — близько 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Ак. Вернандського, 80 — 123;
  • 10 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 11 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 12 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 13 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 14 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 15 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 16 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 17 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • 18 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • просп. Ак. Глушка, 16 — 24;
  • Ак. Корольова, 22 — 70;
  • Ільфа і Петрова, 9 — 19;
  • Костанді, 166,174,187,189,199,201,199а;
  • Левітана, 88 — 145.

Води не буде до 20:00

  • район Слобідка — усі будинки.

Води не буде до 14:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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