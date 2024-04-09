Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — перелік адрес
Сьогодні, 9 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води. Водопостачання частині містян планують повернути серед дня, а решті — близько 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Ак. Вернандського, 80 — 123;
- 10 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 11 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 12 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 13 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 14 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 15 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 16 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 17 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 18 Лінія Люстдорфської дороги — усі будинки;
- просп. Ак. Глушка, 16 — 24;
- Ак. Корольова, 22 — 70;
- Ільфа і Петрова, 9 — 19;
- Костанді, 166,174,187,189,199,201,199а;
- Левітана, 88 — 145.
Води не буде до 20:00
- район Слобідка — усі будинки.
Води не буде до 14:30.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
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