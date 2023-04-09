Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 апреля.

Одесситы на море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 апреля, одесситов и жителей региона ждет теплый день. Однако синоптики предупреждают, что местами возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 72%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость — 500-1000 м.

Погода в Украине

В воскресенье, 9 апреля, почти во всех регионах будет дождь. Однако, несмотря на это, в Украину придет существенное потепление — 10-15°C.