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В некоторых районах Одесской области ожидается настоящее потепление: прогноз погоды на сегодня

9 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 9 апреля.
Одесситы на море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 апреля, одесситов и жителей региона ждет теплый день. Однако синоптики предупреждают, что местами возможен дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.
  • Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 72%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость — 500-1000 м.

Погода в Украине

В воскресенье, 9 апреля, почти во всех регионах будет дождь. Однако, несмотря на это, в Украину придет существенное потепление — 10-15°C.

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