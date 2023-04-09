Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В деяких районах Одещини очікується справжнє потепління: прогноз погоди на сьогодні arrow

В деяких районах Одещини очікується справжнє потепління: прогноз погоди на сьогодні

9 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 квітня
Одесити на морі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 9 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає теплий день. Однак синоптики попереджають, що місцями можливий дощ. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14°С.
  • Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 72%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість — 500-1000 м.

Погода в Україні

У неділю, 9 квітня, майже у всіх регіонах дощитиме. Однак попри це в Україну прийде істотне потепління — 10-15°C. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB