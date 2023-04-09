Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 9 квітня

Одесити на морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає теплий день. Однак синоптики попереджають, що місцями можливий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14°С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість повітря — 72%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість — 500-1000 м.

Погода в Україні

У неділю, 9 квітня, майже у всіх регіонах дощитиме. Однак попри це в Україну прийде істотне потепління — 10-15°C.