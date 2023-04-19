Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У Измаильского винзавода в Одесской области новый владелец: кто купил предприятие arrow

У Измаильского винзавода в Одесской области новый владелец: кто купил предприятие

19 апреля 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У Измаильского винзавода в Одесской области новый владелец
Измаильский винный завод с высоты. Фото: ФГИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 19 апреля, прошел электронный аукцион по приватизации Измаильского винзавода. Новый владелец должен заплатить 200 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных на сайте Prozorro.Продажи.

Читайте также:

По сообщению Фонда госимущества (ФГИУ), собственником может стать общество с ограниченной ответственностью "Фининвест групп". Ее основным видом деятельности отмечается производство виноградных вин.

Детали аукциона

В ходе торгов цена на актив выросла в 11,2 раза до 200 млн. гривен (начальная цена торгов составляла 17,8 млн. гривен без НДС).

Кто участвовал в аукционе

За актив соревновались четыре участника:

  • ООО "Электронные торговые технологии" с окончательным предложением 17 869 915 грн,
  • ООО "Комфортные метры" — 30 000 100 грн,
  • ООО "Вега агро трейд плюс" — 200 000 000 грн,
  • ООО "Фининвест групп" с окончательным предложением 200 000 000 грн. Последняя предоставила предложение на три минуты раньше своего конкурента, который предложил аналогичные средства за предприятие.

Возможен срыв торгов

По информации начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александра Славского, аукцион может быть не завершен, если новый собственник не оплатит полную сумму в срок.

"По закону, победителем становится тот, кто предложил самую высокую цену, а в случае одинаковых ценовых предложений — участник, подавший ее раньше. В любом случае, государство либо получит такую большую цену за имущество, либо 3,5 миллиона за срыв и новый аукцион по начальной цене", — отмечает глава регионального Фонда госимущества.

Напомним, что в Одесской области, может появиться "Винный кластер Одесского региона". Такую идею выдвинули виноградари области.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас