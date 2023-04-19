У Измаильского винзавода в Одесской области новый владелец

Измаильский винный завод с высоты. Фото: ФГИ

Сегодня, 19 апреля, прошел электронный аукцион по приватизации Измаильского винзавода. Новый владелец должен заплатить 200 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных на сайте Prozorro.Продажи.

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По сообщению Фонда госимущества (ФГИУ), собственником может стать общество с ограниченной ответственностью "Фининвест групп". Ее основным видом деятельности отмечается производство виноградных вин.

Детали аукциона

В ходе торгов цена на актив выросла в 11,2 раза до 200 млн. гривен (начальная цена торгов составляла 17,8 млн. гривен без НДС).

Кто участвовал в аукционе

За актив соревновались четыре участника:

ООО "Электронные торговые технологии" с окончательным предложением 17 869 915 грн,

ООО "Комфортные метры" — 30 000 100 грн,

ООО "Вега агро трейд плюс" — 200 000 000 грн,

ООО "Фининвест групп" с окончательным предложением 200 000 000 грн. Последняя предоставила предложение на три минуты раньше своего конкурента, который предложил аналогичные средства за предприятие.

Возможен срыв торгов

По информации начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александра Славского, аукцион может быть не завершен, если новый собственник не оплатит полную сумму в срок.

"По закону, победителем становится тот, кто предложил самую высокую цену, а в случае одинаковых ценовых предложений — участник, подавший ее раньше. В любом случае, государство либо получит такую большую цену за имущество, либо 3,5 миллиона за срыв и новый аукцион по начальной цене", — отмечает глава регионального Фонда госимущества.

Напомним, что в Одесской области, может появиться "Винный кластер Одесского региона". Такую идею выдвинули виноградари области.