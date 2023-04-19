Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Ізмаїльського винзаводу на Одещині новий власник: хто купив підприємство arrow

В Ізмаїльського винзаводу на Одещині новий власник: хто купив підприємство

19 квітня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Ізмаїльського винзаводу на Одещині новий власник
Ізмаїльський винний завод з висоти. Фото: ФДМУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 квітня, відбувся електронний аукціон з приватизації Ізмаїльського винзаводу. Новий власник має заплатити 200 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних на сайті Prozorro.Продажі.

Читайте також:

За повідомленням Фонду держмайна (ФДМУ), власником може стати товариство з обмеженою відповідальністю "Фінінвест групп". ЇЇ основним видом діяльності зазначається виробництво виноградних вин.

Деталі аукціону

В ході торгів ціна на актив зросла в 11,2 разу до 200 млн гривень (початкова ціна торгів становила 17,8 млн гривень без ПДВ).

Хто брав участь в аукціоні

За актив змагалися чотири учасники:

  • ТОВ "Електронні торговельні технології" з остаточною пропозицією 17 869 915 грн,
  • ТОВ "Комфортні метри" — 30 000 100 грн,
  • ТОВ "Вега агро трейд плюс" — 200 000 000 грн,
  • ТОВ "Фінінвест групп" з остаточною пропозицією 200 000 000 грн. Остання надала пропозицію на три хвилини раніше за свого конкурента, який запропонував аналогічні кошти за підприємство.

Можливий зрив торгів

За інформацією начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, аукціон може бути не завершений, якщо новий власник не сплатить повну суму вчасно.

"За законом, переможцем стає той, хто запропонував найвищу ціну, а у разі однакових цінових пропозицій – учасник, що подав її раніше. У будь-якому випадку, держава або отримає таку велику ціну за майно, або 3,5 мільйона за зрив та новий аукціон за початковою ціною", — зазначає голова регіонального Фонду держмайна.

Нагадаємо, що на Одещині, може з'явитися "Винний кластер Одеського регіону". Таку ідею висунули виноградарі області. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB