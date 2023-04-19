В Ізмаїльського винзаводу на Одещині новий власник

Ізмаїльський винний завод з висоти. Фото: ФДМУ

Сьогодні, 19 квітня, відбувся електронний аукціон з приватизації Ізмаїльського винзаводу. Новий власник має заплатити 200 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних на сайті Prozorro.Продажі.

Читайте також:

За повідомленням Фонду держмайна (ФДМУ), власником може стати товариство з обмеженою відповідальністю "Фінінвест групп". ЇЇ основним видом діяльності зазначається виробництво виноградних вин.

Деталі аукціону

В ході торгів ціна на актив зросла в 11,2 разу до 200 млн гривень (початкова ціна торгів становила 17,8 млн гривень без ПДВ).

Хто брав участь в аукціоні

За актив змагалися чотири учасники:

ТОВ "Електронні торговельні технології" з остаточною пропозицією 17 869 915 грн,

ТОВ "Комфортні метри" — 30 000 100 грн,

ТОВ "Вега агро трейд плюс" — 200 000 000 грн,

ТОВ "Фінінвест групп" з остаточною пропозицією 200 000 000 грн. Остання надала пропозицію на три хвилини раніше за свого конкурента, який запропонував аналогічні кошти за підприємство.

Можливий зрив торгів

За інформацією начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександра Славського, аукціон може бути не завершений, якщо новий власник не сплатить повну суму вчасно.

"За законом, переможцем стає той, хто запропонував найвищу ціну, а у разі однакових цінових пропозицій – учасник, що подав її раніше. У будь-якому випадку, держава або отримає таку велику ціну за майно, або 3,5 мільйона за зрив та новий аукціон за початковою ціною", — зазначає голова регіонального Фонду держмайна.

Нагадаємо, що на Одещині, може з'явитися "Винний кластер Одеського регіону". Таку ідею висунули виноградарі області.