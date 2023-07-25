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В Киеве начался суд над одесским эксвоенкомом Борисовым

25 июля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Киеве начался суд над одесским эксвоенкомом Борисовым
Евгений Борисов в суде. Фото: Общественное
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня эксвоенкома Евгения Борисова доставили в Печерский суд Киева, где будут рассматривать вопрос об избрании меры пресечения. Следователи Государственного бюро расследований планируют подать прошение о заключение его под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "Мы Украина".

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Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов в ходе досудебного процесса. Кроме этого, для обеспечения объективного расследования привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет ценный автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Жена подозреваемого также не оставалась позади, приобретя офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро.

Какое наказание ждет Борисова

Бывшего военкома обвиняют в следующих преступлениях:

  • приобретение активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 150 минимумов доходов граждан (ст. 368-5 УК Украины);
  • уклонение от службы во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • умышленное уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Если его признают виновным, Евгению Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о расследовании по делу бывшего одесского военкома. По словам Зеленского, простое увольнение не может стать исчерпывающим решением ситуации.

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