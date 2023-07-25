В Києві почався суд над одеським ексвійськкомом Борисовим

Євген Борисов на суді. Фото: Суспільне

Сьогодні ексвійськкома Євгена Борисова доставили до Печерського суду Києва, де розглядатимуть питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі Державного бюро розслідувань планують подати прохання про взяття його під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомляє "Ми Україна".

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ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу. Окрім цього, для забезпечення об'єктивного розслідування залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж, виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Дружина підозрюваного також не залишалася позаду, придбавши офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.

Яке покарання чекає на Борисова

Колишнього військкома обвинувачують у таких злочинах:

набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад 150 мінімумів доходів громадян (ст. 368-5 КК України);

ухилення від служби під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

умисне ухилення від несення обов'язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Якщо його визнають винним, Євгену Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування у справі колишнього одеського військкома. За словами Зеленського, просте звільнення не може стати вичерпним вирішенням ситуації.