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В Киеве похитили картину одесского художника — что известно

17 июня 2024 23:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Похищение картины одесского художника — детали
Мужчина рассматривает картины. Иллюстративное фото: Волынские новости
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 15 июня, произошла кража в киевском центре современного искусства PinchukArtCentre. Похищено произведение одесского художника Андрея Лаврикова. Центр дал злоумышленнику два дня на возвращение картины.

О чем сообщил PinchukArtCentre в понедельник, 17 июня.

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Начальник охраны в прошлую субботу вечером сообщил в полицию о похищении картины одесского андеграундного художника Андрея Лаврикова. Следователи пытаются выяснить, как вор смог обойти охрану, также они проверяют версию причастности сотрудников музея. Вору грозит от 5 до 8 лет заключения.

"Несмотря на то, что наши камеры четко зафиксировали лицо правонарушителя, мы призываем его вернуть работу в течение 2 дней", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялось открытие фотовыставки "Херсон. Высокая вода" журналистки Виктории Ивлевой.

Также мы писали, что в Киеве на аукционе украинского искусства Goldens продали за рекордную сумму картину художника Ивана Марчука "Взошла луна на Днепре". Победил участник аукциона, предложивший за холст 300 000 американских долларов.

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