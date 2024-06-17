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В Києві викрали картину одеського художника — що відомо

17 червня 2024 23:19
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Бригадир Софія
редактор
Викрадення картини одеського художника — деталі
Чоловік роздивляється картини. Ілюстративне фото: Волинські новини
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 15 червня, сталася крадіжка в київському центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre. Викрадено твір одеського художника Андрія Лаврикова. Центр дав зловмиснику два дні на повернення картини.

Про що повідомив PinchukArtCentre у понеділок, 17 червня.

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Викрадення картини в Києві

Начальник охорони минулої суботи ввечері повідомив у поліцію про викрадення картини одеського андеграундного художника Андрія Лаврикова. Слідчі намагаються з’ясувати, як крадій зміг обійти охорону, також вони перевіряють версію причетності співробітників музею. Злодію загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

"Попри те, що наші камери чітко зафіксували обличчя правопорушника, ми закликаємо його повернути роботу протягом 2 днів", — йдеться в повідомлені.

Раніше у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбулося відкриття фотовиставки "Херсон. Висока вода" журналістки Вікторії Івлєвої.

Також ми писали, що у Києві на аукціоні українського мистецтва Goldens продали за рекордну суму картину художника Івана Марчука "Зійшов місяць на Дніпром". Переміг учасник аукціону, який запропонував за полотно 300 000 американських доларів. 

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Одеська область

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