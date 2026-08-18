В Крыму вербуют студентов на войну: официальный документ

Дети за партами. Фото иллюстративное: росСМИ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В оккупированном Крыму россияне ищут новых кандидатов для службы по контракту среди студентов и абитуриентов. От руководителей колледжей и вузов требуют предоставить данные молодых мужчин, которые могут быть отчислены, а также тех, кто в этом году не сдал вступительные экзамены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на документ российского пункта отбора на военную службу по контракту в Симферополе, который распространил в сети паблик "Крымский ветер".

Документ российского пункта отбора на военную службу по контракту. Фото: «Крымский ветер»

Кого ищут в крымских вузах

Документ датирован 17 августа текущего года и адресован подконтрольному России так называемому министру образования, науки и молодёжи Крыма Валентине Лаврик. В нём руководителей учреждений высшего и среднего профессионального образования просят предоставить списки мужчин сразу двух категорий.

Речь идет об абитуриентах, которые в 2026 году не прошли вступительные экзамены, а также о студентах, которых планируют отчислить из-за академической задолженности по состоянию на 1 сентября. От учебных заведений требуют предоставить их имена, контактные данные, адреса и номера телефонов.

В самом документе прямо указано, для чего собирают эти сведения. С молодыми людьми планируют проводить индивидуальную агитацию для привлечения на военную службу по контракту, в частности предлагать краткосрочные контракты сроком на один год.

В Крыму привлекают молодежь в армию

Стоит отметить, что работа с молодежью через систему образования в оккупированном Крыму продолжается не первый год. Еще в 2023 году российские СМИ показывали занятия в одной из крымских школ, где детей младшего и среднего школьного возраста учили собирать автоматы, носить камуфляж и вести рукопашный бой. Россияне называли такие занятия курсами начальной военной подготовки.

В том же году в Крыму действовала так называемая "Школа юных командиров", организованная российской "Юнармией". К занятиям привлекали подростков в возрасте 14–15 лет. Их учили передвигаться по лесу, снимать минные растяжки, вести огонь и метать гранаты. Всего в таких учениях принимали участие около 230 детей, среди которых были и несовершеннолетние с других оккупированных территорий Украины.

Милитаризация продолжилась и в последующие годы. В крымских школах вводили начальную военную подготовку, для которой закупали макеты автоматов и гранат, а также оборудование для стрелковых тиров.

В 2026 году появились и новые направления такой подготовки. В мае сообщалось об обучении крымских детей работе с беспилотниками и оружием. А в июле украинские прокуроры передали в суд дело руководителей трех организаций, которых обвиняют в подготовке детей в оккупированном Крыму к будущей службе в российской армии. Речь идет о "Союзе пограничников Крыма", военно-патриотическом клубе "Варяг" и одноименном центре морской подготовки.

Ранее Новини.LIVE писали, что во временно оккупированном Крыму людей продолжают наказывать за слова, посты и позицию. Репрессируют и сажают за решетку тех, кто не согласен молчать.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия ввела опасную практику лишения гражданства политических заключенных с временно оккупированных территорий. Первые такие случаи уже зафиксированы среди крымских татар. Правозащитники предупреждают: это может стать инструментом для депортации в страны Центральной Азии, куда советская власть вывозила крымских татар в 1944 году.