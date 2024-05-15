В Николаеве раздался взрыв — город под вражеским огнем
Сейчас, 15 мая, в Николаеве раздался громкий взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога — враг выпустил ракеты в направлении Николаевщины.
Об этом сообщает городской голова города Александр Сенкевич.
Взрыв в Николаеве 15 мая
Жители Николаева услышали взрывы в 11 часов сегодня, 15 мая. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет по южным регионам Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть попадания от вражеских обстрелов.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях. Также красным цветом на карте обозначены Донецкий и Луганский регионы и временно оккупированный Крым.
Напомним, что сегодня утром, 15 мая, взрыв произошел в Сумах. Также ночью 15 мая было неспокойно в Крыму . Взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Симферополе, Саках, Балаклаве, Бахчисарае и Новофедоровке. Из-за этого на время перекрывали движение по Крымскому мосту.
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