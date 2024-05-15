В Николаеве раздался взрыв — город под вражеским огнем

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Сейчас, 15 мая, в Николаеве раздался громкий взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога — враг выпустил ракеты в направлении Николаевщины.



Об этом сообщает городской голова города Александр Сенкевич.

Сообщение городского головы Николаева. Фото: скриншот

Взрыв в Николаеве 15 мая

Жители Николаева услышали взрывы в 11 часов сегодня, 15 мая. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне могут осуществить пуски ракет по южным регионам Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть попадания от вражеских обстрелов.

Читайте также:

Сообщение председателя Николаевской ОВА, Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях. Также красным цветом на карте обозначены Донецкий и Луганский регионы и временно оккупированный Крым.

Карта воздушной тревоги сейчас, 15 мая. Фото: alerts.in.ua



Напомним, что сегодня утром, 15 мая, взрыв произошел в Сумах. Также ночью 15 мая было неспокойно в Крыму . Взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Симферополе, Саках, Балаклаве, Бахчисарае и Новофедоровке. Из-за этого на время перекрывали движение по Крымскому мосту.