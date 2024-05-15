В Миколаєві пролунав вибух — місто під ворожим вогнем

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Зараз, 15 травня, у Миколаєві пролунав гучний вибух. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога — ворог випустив ракети у напрямку Миколаївщини.



Про це повідомляє міський голова міста Олександр Сєнкевич.

Допис міського голови Миколаєва. Фото: скриншот

Вибух у Мииколаєві 15 травня

Жителі Миколаєва почули вибухи об 11 годині сьогодні, 15 травня. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни можуть здійснити пуски ракет по південним регіонам України. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є влучання від ворожого обстрілу.

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Допис голови Миколаївської ОВА, Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Вінницькій областях. Також червоним кольором на мапі позначені Донецький і Луганський регіони й тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряної тривоги зараз, 15 травня. Фото: alerts.in.ua



Нагадаємо, що сьогодні зранку, 15 травня, вибух пролунав у Сумах. Також уночі 15 травня було неспокійно у Криму. Вибухи лунали в Севастополі, Євпаторії, Сімферополі, Саках, Балаклаві, Бахчисараї та Новофедорівці. Через це на деякий час перекривали рух Кримським мостом.