Взрыв в Одессе 3 декабря - что известно

Правоохранители и медики на месте взрыва. Фото: Полиция Одесской области

В среду, 3 декабря, в многоэтажном жилом доме в Одессе прогремел взрыв. Это произошло на улице Князя Владимира Великого.

Об этом сообщает Полиция Одесской области в Facebook.

Пост Полиции Одесской области. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе

О происшествии в полицию сообщила жительница одного из подъездов.

На место оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители обследуют помещение.

Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня в Харькове прогремел взрыв, не связанный с войной. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.

А ранее взрывы прогремели в Днепре.