Україна
В многоэтажке Одессы произошел взрыв — первые детали

В многоэтажке Одессы произошел взрыв — первые детали

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 23:12
Взрыв в Одессе 3 декабря - что известно
Правоохранители и медики на месте взрыва. Фото: Полиция Одесской области

В среду, 3 декабря, в многоэтажном жилом доме в Одессе прогремел взрыв. Это произошло на улице Князя Владимира Великого.

Об этом сообщает Полиция Одесской области в Facebook.

Читайте также:
В многоэтажке Одессы произошел взрыв — первые детали - фото 1
Пост Полиции Одесской области. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе

О происшествии в полицию сообщила жительница одного из подъездов.

На место оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители обследуют помещение.

Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня в Харькове прогремел взрыв, не связанный с войной. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.

А ранее взрывы прогремели в Днепре.

Одесса взрыв полиция медики дом
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
