Взрыв в Одессе 3 декабря - что известно

В многоэтажке Одессы произошел взрыв — первые детали
Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 23:12
Правоохранители и медики на месте взрыва. Фото: Полиция Одесской области
В среду, 3 декабря, в многоэтажном жилом доме в Одессе прогремел взрыв. Это произошло на улице Князя Владимира Великого.
Об этом сообщает Полиция Одесской области в Facebook.
Реклама
Читайте также:
Взрыв в Одессе
О происшествии в полицию сообщила жительница одного из подъездов.
На место оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители обследуют помещение.
Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что сегодня в Харькове прогремел взрыв, не связанный с войной. Сейчас количество погибших в результате этого увеличилось.
А ранее взрывы прогремели в Днепре.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама