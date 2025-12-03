Відео
У багатоповерхівці Одеси стався вибух — перші деталі

У багатоповерхівці Одеси стався вибух — перші деталі

Дата публікації: 3 грудня 2025 23:12
Вибух у Одесі 3 грудня - що відомо
Правоохоронці та медики на місці вибуху. Фото: Поліція Одеської області

У середу, 3 грудня, у багатоповерховому житловому будинку в Одесі пролунав вибух. Це сталося на вулиці Князя Володимира Великого.

Про це повідомляє Поліція Одеської області у Facebook.

Вибух у Одесі

Про подію до поліції повідомила мешканка одного із під’їздів.

На місце оперативно прибули поліцейські та бригади швидкої допомоги. Правоохоронці обстежують приміщення.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові пролунав вибух, не пов'язаний із війною. Наразі кількість загиблих внаслідок цього збільшилась.

А раніше вибухи пролунали у Дніпрі

Одеса вибух поліція медики будинок
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
