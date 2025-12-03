Вибух у Одесі 3 грудня - що відомо

Правоохоронці та медики на місці вибуху. Фото: Поліція Одеської області

У середу, 3 грудня, у багатоповерховому житловому будинку в Одесі пролунав вибух. Це сталося на вулиці Князя Володимира Великого.

Про це повідомляє Поліція Одеської області у Facebook.

Пост Поліції Одеської області. Фото: скриншот

Вибух у Одесі

Про подію до поліції повідомила мешканка одного із під’їздів.

На місце оперативно прибули поліцейські та бригади швидкої допомоги. Правоохоронці обстежують приміщення.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

