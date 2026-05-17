Главная Одесса В нацпарке на Одесчине показали новорожденного птенца кваков

Дата публикации 17 мая 2026 15:40
Птенчик ночного ворона. Фото: Иван Русев/facebook

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области появились первые птенцы квака. Это редкий вид ночной цапли, который каждую весну прилетает к украинскому побережью из Африки. Из-за войны эти птицы даже изменили место гнездования, убегая от взрывов и постоянного шума.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

У нацпарку на Одещині показали новонароджене пташеня кваків
Ночные цапли в Одесской области. Фото: Иван Русев/facebook

Ночная цапля в Одесской области

По его словам, в Тузловских лиманах живет небольшая колония этого вида. Кваки считаются одними из самых загадочных представителей семейства цаплевых. Свое название птица получила из-за характерного голоса, который напоминает хриплое лягушачье кваканье. А латинское название Nycticorax переводится как "ночной ворон".

Яйця в гнізді
Яйца ночной цапли. Фото: Иван Русев/facebook

Как выглядят цапли

В отличие от большинства цапель, кваки охотятся преимущественно в сумерках или ночью. Для этого они имеют большие карминово-красные глаза, хорошо приспособленные к темноте. Охотятся эти птицы необычно — могут часами стоять неподвижно среди камыша, ожидая рыбу или лягушку, а затем молниеносно хватают добычу.

Взрослые кваки имеют тёмную спину с металлическим блеском, светлое брюхо и длинные белые перья на затылке, которые появляются в брачный период. Молодые птицы выглядят совсем иначе — они бурые с пятнами, которые помогают маскироваться среди камыша. Иван Русев рассказал, что отследить путь и жизнь этих птиц удалось через кольцевание.

"В студенческие годы я закольцевал более 5000 кваченят в дельте Днестра и получил ценные данные о трассе пролета и местах зимовки птиц в Африке — Мали, Чад, Нигер", — рассказал эколог.

Чапля сидить на гнізді
Птица сидит в гнезде. Фото: Иван Русев/facebook

Эколог также отметил, что война существенно повлияла на поведение колонии. После начала полномасштабного вторжения из-за взрывов и постоянного шума кваки оставили старое место гнездования. Новую колонию птицы обустроили в лесочке диких маслин на песчаной пересыпи Черного моря.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одесском зоопарке у пары эму родился птенец. Малыш уже начал знакомиться с окружающим миром и гуляет в общем вольере вместе со взрослыми птицами. Работники зоопарка рассказывают, что птенец активен и хорошо адаптируется. Он внимательно повторяет поведение родителей: исследует территорию, ищет корм и постепенно привыкает к новой среде.

Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили семью редких серых гусей. Птицы гнездятся здесь в очень малом количестве, поэтому такая находка стала событием для специалистов. Гнездо нашли на Джантшейском лимане. Это одна из немногих пар, оставшихся в регионе.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Одесской области в Тузловских лиманах заметили сиворакшу, одну из самых ярких птиц украинской фауны. Птица вернулась из Африки и уже облетает побережье в поисках мест для гнездования.

природа Новости Одессы птицы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
