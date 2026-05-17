Головна Одеса У нацпарку на Одещині показали новонароджене пташеня кваків

У нацпарку на Одещині показали новонароджене пташеня кваків

Дата публікації: 17 травня 2026 15:40
Пташеня нічного ворона. Фото: Іван Русєв/facebook

У національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині з’явилися перші пташенята квака. Це рідкісний вид нічної чаплі, який щовесни прилітає до українського узбережжя з Африки. Через війну ці птахи навіть змінили місце гніздування, тікаючи від вибухів та постійного шуму.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Нічні чаплі на Одещині. Фото: Іван Русєв/facebook

Нічна чапля на Одещині

За його словами, у Тузлівських лиманах живе невелика колонія цього виду. Кваки вважаються одними з найзагадковіших представників родини чаплевих. Свою назву птах отримав через характерний голос, який нагадує хрипке жаб’яче квакання. А латинська назва Nycticorax перекладається як "нічний ворон".

Яйця в гнізді
Яйця нічної чаплі. Фото: Іван Русєв/facebook

Який вигляд мають чаплі

На відміну від більшості чапель, кваки полюють переважно у сутінках або вночі. Для цього вони мають великі карміново-червоні очі, добре пристосовані до темряви.  Полюють ці птахи незвично — можуть годинами стояти нерухомо серед очерету, чекаючи на рибу чи жабу, а потім блискавично хапають здобич.

Дорослі кваки мають темну спину з металевим блиском, світле черево та довгі білі пір’їни на потилиці, які з’являються у шлюбний період. Молоді птахи виглядають зовсім інакше — вони бурі з плямами, що допомагають маскуватися серед очерету. Іван Русєв розповів, що відстежити шлях та життя цих птахів вдалося через кільцювання. 

"У студентські роки я закільцював більше 5000 кваченят у дельті Дністра і отримав цінні дані про трасу прольоту і місця зимування птахів в Африці — Малі, Чад, Нігер", — розповів еколог.

Чапля сидить на гнізді
Птаха сидить у гнізді. Фото: Іван Русєв/facebook

Еколог також зазначив, що війна суттєво вплинула на поведінку колонії. Після початку повномасштабного вторгнення через вибухи та постійний шум кваки залишили старе місце гніздування. Нову колонію птахи облаштували у лісочку диких маслин на піщаному пересипі Чорного моря.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеському зоопарку у пари ему народилося пташеня. Малюк уже почав знайомитися з навколишнім світом та гуляє у спільному вольєрі разом із дорослими птахами. Працівники зоопарку розповідають, що пташеня активне та добре адаптується. Воно уважно повторює поведінку батьків: досліджує територію, шукає корм і поступово звикає до нового середовища.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у національному парку "Тузлівські лимани" виявили родину рідкісних сірих гусей. Птахи гніздуються тут у дуже малій кількості, тому така знахідка стала подією для фахівців. Гніздо знайшли на Джантшейському лимані. Це одна з небагатьох пар, що залишилися в регіоні.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що на Одещині в Тузлівських лиманах помітили сиворакшу, одного з найяскравіших птахів української фауни. Птах повернувся з Африки і вже облітає узбережжя в пошуках місць для гніздування.

природа Новини Одеси птахи
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
