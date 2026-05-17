У нацпарку на Одещині показали новонароджене пташеня кваків

Пташеня нічного ворона. Фото: Іван Русєв/facebook

У національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині з’явилися перші пташенята квака. Це рідкісний вид нічної чаплі, який щовесни прилітає до українського узбережжя з Африки. Через війну ці птахи навіть змінили місце гніздування, тікаючи від вибухів та постійного шуму.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Нічні чаплі на Одещині. Фото: Іван Русєв/facebook

Нічна чапля на Одещині

За його словами, у Тузлівських лиманах живе невелика колонія цього виду. Кваки вважаються одними з найзагадковіших представників родини чаплевих. Свою назву птах отримав через характерний голос, який нагадує хрипке жаб’яче квакання. А латинська назва Nycticorax перекладається як "нічний ворон".

Яйця нічної чаплі. Фото: Іван Русєв/facebook

Який вигляд мають чаплі

На відміну від більшості чапель, кваки полюють переважно у сутінках або вночі. Для цього вони мають великі карміново-червоні очі, добре пристосовані до темряви. Полюють ці птахи незвично — можуть годинами стояти нерухомо серед очерету, чекаючи на рибу чи жабу, а потім блискавично хапають здобич.

Дорослі кваки мають темну спину з металевим блиском, світле черево та довгі білі пір’їни на потилиці, які з’являються у шлюбний період. Молоді птахи виглядають зовсім інакше — вони бурі з плямами, що допомагають маскуватися серед очерету. Іван Русєв розповів, що відстежити шлях та життя цих птахів вдалося через кільцювання.

"У студентські роки я закільцював більше 5000 кваченят у дельті Дністра і отримав цінні дані про трасу прольоту і місця зимування птахів в Африці — Малі, Чад, Нігер", — розповів еколог.

Птаха сидить у гнізді. Фото: Іван Русєв/facebook

Еколог також зазначив, що війна суттєво вплинула на поведінку колонії. Після початку повномасштабного вторгнення через вибухи та постійний шум кваки залишили старе місце гніздування. Нову колонію птахи облаштували у лісочку диких маслин на піщаному пересипі Чорного моря.

