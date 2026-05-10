В Одеському зоопарку показали новонароджене пташеня ему

Пташеня ему, яке народилося у зоопарку. Фото: КУ "одеський зоопарк"

В Одеському зоопарку поповнення. Цього разу у пари ему народилося пташеня. Малюк уже почав знайомитися з навколишнім світом та гуляє у спільному вольєрі разом із дорослими птахами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на КУ "Одеський зоопарк".

Пташеня ему в Одеському зоопарку. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Пташеня ему в Одеському зоопарку

Працівники зоопарку розповідають, що пташеня активне та добре адаптується. Воно уважно повторює поведінку батьків: досліджує територію, шукає корм і поступово звикає до нового середовища.

Поки маленький ему ще вкритий характерним смугастим пухом, який допомагає пташенятам маскуватися у природі. З віком це забарвлення зміниться на сіро-коричневе пір’я, властиве дорослим птахам.

В Одеському зоопарку кажуть, що новий мешканець уже став улюбленцем відвідувачів. Охочих запрошують побачити маленького ему на власні очі та поспостерігати за незвичною родиною австралійських птахів.

Читайте також:

Що відомо про птахів ему

Ему — це одні з найбільших птахів у світі. За розмірами вони поступаються лише страусам. Дорослий ему може мати до двох метрів заввишки та важити понад 40 кілограмів. Попри великі розміри, ці птахи не вміють літати. Натомість вони дуже швидко бігають і можуть розганятися до 50 кілометрів на годину завдяки сильним та довгим ногам.

Де мешкають ему

У дикій природі ему мешкають в Австралії. Вони живуть у степах та напівпустелях і добре пристосовані до спекотного клімату. Харчуються переважно рослинною їжею: травою, листям, насінням, плодами та молодими пагонами. Також можуть їсти комах і дрібних безхребетних. У зоопарках для ему формують окремий раціон. Птахам дають зернові суміші, овочі, зелень та спеціальні добавки.

Однією з найцікавіших особливостей ему є поведінка самців під час висиджування яєць. Саме батько майбутнього потомства більшу частину часу сидить на кладці, а після появи пташенят ще й доглядає за ними та фактично вчить виживати.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одеському зоопарку з'явилися мармозетки, найменші мавпочки у світі. Ці мешканці зоопарку швидко стали улюбленицями як дітей, так і дорослих. Мані та Боліку всього по три роки, і вони дуже люблять спостерігати за відвідувачами, віддячуючи їм за увагу своєю веселою поведінкою.

Також Новини.LIVE писали, що у звіринці планують встановити два мобільні укриття. На це хочуть витратити 10 мільйонів гривень із міського бюджету. За планом кожне укриття зможе вмістити до 50 людей і забезпечити короткостроковий захист — до 4 годин. Укриття мають захищати людей під час повітряних тривог.

Крім цього, раніше Новини.LIVE інформували, що в зоопарку помер ведмідь Бумер. Його життя було складним: спершу цирк, потім Подільський звіринець. Одеський зоопарк став для нього останнім притулком, але проблеми із серцем стали фатальними. Точний вік ведмедя невідомий — приблизно 21 рік.