В Одеському зоопарку помер ведмідь Бумер: відомі причини смерті

Ведмідь Бумер. Фото: Ігор Біляков/Facebook

В Одеському зоопарку помер ведмідь Бумер. Його життя було складним: спершу цирк, потім Подільський звіринець. Одеський зоопарк став для нього останнім притулком, але проблеми із серцем стали фатальними.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, передає Новини.LIVE.

Смерть ведмедя

Бумер приїхав до Одеси у 2019 році. До цього він жив у пересувному цирку, де комфорт тварин майже не враховувався, а потім у Подільському зоопарку. Точний вік ведмедя невідомий — приблизно 21 рік, що для ведмедя вже поважний вік. Виснаження та стрес у молодості прискорили старіння його організму. У Бумера були проблеми із серцем.

"Бумер прожив важке життя ще до того, як потрапив до нас. Ми намагалися забезпечити йому спокійні останні роки, але серце не витримало. Ця історія ще раз показує, що тварини — не розвага, а живі істоти, які потребують турботи", — повідомив Ігор Біляков.

Для порівняння, ведмедиця Поляна, яка народилася і все життя провела в зоопарку, скоро відзначить 25 років і старіє значно спокійніше.

Реакція соцмереж

За словами Білякова, в останні дні у соцмережах поширювали гучні пости і "сенсації" про смерть Бумера. Однак він наголошує, що факти важливіші за емоційний шум. Подія ще раз підкреслює, що зоопарк — це притулок для тварин, де вони можуть дожити старість у спокої.

"У нас багато тварин похилого віку, які живуть тут десятками років, і окрім розважальної та соціальної місії — це притулок для літніх тварин, які мають в спокої дожити свою старість", — підсумував директор зоопарку.

Прокинулася ведмедиця

В Одеському зоопарку прокинулася ведмедиця Поляна. 16 березня, після зимової сплячки вона вперше цього року вийшла до свого вольєра. Працівники зоопарку поступово повертають тварину до звичного режиму харчування, даючи їжу маленькими порціями, щоб організм без стресу увійшов у робочий ритм.

Що відомо про бурих ведмедів

Бурий ведмідь — один із найбільших хижаків України. У зоопарках його життєвий ритм максимально наближений до природного. З першим теплом березня тварини виходять із зимової сплячки, стають активнішими і потребують поступового переведення на спеціальний раціон. Для підтримки здоров’я в неволі створюють умови, що стимулюють природні інстинкти, наприклад, ховають їжу в декораціях. Активність ведмедів навесні показує, наскільки успішно вони перезимували.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі запропонували перенести міський зоопарк до парку Савицького. Ідею висунули місцеві активісти, пояснюючи її замалими вольєрами та застарілими умовами утримання тварин. Директор зоопарку Ігор Бєляков виступив проти такого плану. За його словами, під час війни реалізувати проєкт майже неможливо.

Також Новини.LIVE писали, що територія Одеського зоопарку опинилася під загрозою забудови. Забудовник вже кілька років претендує на землю, де може з’явитися готель або інший об’єкт. Звіринець переживає складні часи, а коштів на розширення вольєрів і підтримку території бракує.