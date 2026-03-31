В Одесском зоопарке умер медведь Бумер: известны причины смерти

Медведь Бумер. Фото: Игорь Беляков/Facebook

В Одесском зоопарке умер медведь Бумер. Его жизнь была сложной: сначала цирк, потом Подольский зверинец. Одесский зоопарк стал для него последним пристанищем, но проблемы с сердцем стали фатальными.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, передает Новини.LIVE.

Смерть медведя

Бумер приехал в Одессу в 2019 году. До этого он жил в передвижном цирке, где комфорт животных почти не учитывался, а затем в Подольском зоопарке. Точный возраст медведя неизвестен — примерно 21 год, что для медведя уже почтенный возраст. Истощение и стресс в молодости ускорили старение его организма. У Бумера были проблемы с сердцем.

"Бумер прожил тяжелую жизнь еще до того, как попал к нам. Мы пытались обеспечить ему спокойные последние годы, но сердце не выдержало. Эта история еще раз показывает, что животные — не развлечение, а живые существа, которые нуждаются в заботе", — сообщил Игорь Беляков.

Для сравнения, медведица Поляна, которая родилась и всю жизнь провела в зоопарке, скоро отметит 25 лет и стареет значительно спокойнее.

Реакция соцсетей

По словам Белякова, в последние дни в соцсетях распространяли громкие посты и "сенсации" о смерти Бумера. Однако он отмечает, что факты важнее эмоционального шума. Событие еще раз подчеркивает, что зоопарк — это приют для животных, где они могут дожить старость в покое.

"У нас много пожилых животных, которые живут здесь десятками лет, и кроме развлекательной и социальной миссии — это приют для пожилых животных, которые должны в покое дожить свою старость", — подытожил директор зоопарка.

Проснулась медведица

В Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна. 16 марта, после зимней спячки она впервые в этом году вышла в свой вольер. Работники зоопарка постепенно возвращают животное к привычному режиму питания, давая пищу маленькими порциями, чтобы организм без стресса вошел в рабочий ритм.

Что известно о бурых медведях

Бурый медведь — один из крупнейших хищников Украины. В зоопарках его жизненный ритм максимально приближен к естественному. С первым теплом марта животные выходят из зимней спячки, становятся активнее и нуждаются в постепенном переводе на специальный рацион. Для поддержания здоровья в неволе создают условия, стимулирующие природные инстинкты, например, прячут еду в декорациях. Активность медведей весной показывает, насколько успешно они перезимовали.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предложили перенести городской зоопарк в парк Савицкого. Идею выдвинули местные активисты, объясняя ее слишком маленькими вольерами и устаревшими условиями содержания животных. Директор зоопарка Игорь Беляков выступил против такого плана. По его словам, во время войны реализовать проект почти невозможно.

Также Новини.LIVE писали, что территория Одесского зоопарка оказалась под угрозой застройки. Застройщик уже несколько лет претендует на землю, где может появиться отель или другой объект. Зверинец переживает сложные времена, а средств на расширение вольеров и поддержание территории не хватает.